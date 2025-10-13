ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਚੋ,ਇੰਦਰ ਨੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ

ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਚੋ,ਇੰਦਰ ਨੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚੋ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।
Published : October 13, 2025 at 6:33 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਲਾਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
- ਯੋਗ: ਪਰਿਧਾ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਰਦ੍ਰ
- ਕਰਨ: ਬਾਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:35 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:16 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 4:04 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:02 ਤੋਂ 09:30
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:58 ਤੋਂ 12:25 ਤੱਕ
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਅਰਦ੍ਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:02 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।