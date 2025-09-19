ETV Bharat / bharat

ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ABVP ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ।

DU COLLEGE STUDENT UNION ELECTION
ਡੁਸੂ ਚੋਣ 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 9:54 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਕਾਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ABVP ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਤਿਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤੇ।

'ਏਬੀਵੀਪੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਿੱਤ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਮਲੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਦਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਗਰਿਮਾ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਨਾਗਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਨੀਸ਼ਾ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਭਡਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ

ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ (ਐਸਜੀਟੀਬੀ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਤਮਾਰਾਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਯੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਾਤਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ NSUI ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਮੌਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ABVP ਨੇ NSUI ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਮੌਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ NSUI ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ABVP ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (DUSU) ਵਿੱਚ 52 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਕਾਲਜ ਜੋ DUSU ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, DUSU ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ DUSU ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

