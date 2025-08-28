ETV Bharat / bharat

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ: ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 70 ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ - DISASTER IN HIMACHAL

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਬਾਹੀ: ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 70 ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਛਾਇਆ ਸੰਕਟ (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 6:10 PM IST

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸ਼ਿਮਲਾ: ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਕਾਂਗੜਾ, ਚੰਬਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਧੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਬਾਹੀ: ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 70 ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਛਾਇਆ ਸੰਕਟ (ETV Bharat)

ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸੇਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੇਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਜ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 5667.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, 34.04 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ 70 ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।'

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦ ਸੜਕਾਂ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ07
ਚੰਬਾ-
ਹਮੀਰਪੁਰ01
ਕਾਂਗੜਾ65
ਕਿੰਨੌਰ03
ਕੁੱਲੂ166
ਮੰਡੀ258
ਸ਼ਿਮਲਾ31
ਸਿਰਮੌਰ17
ਸੋਲਨ 13
ਊਨਾ21

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '24 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ 1091 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 7 ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 912 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 161 ਜੇਸੀਬੀ, 43 ਡੋਜ਼ਰ, 11 ਟਿੱਪਰ, 462 ਨਿੱਜੀ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ 120 ਟਿੱਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 27.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮਨਾਲਸੂ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੇਰਾਜ, ਗੋਹਰ, ਜੰਜੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਬ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਡਰੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਂਚੀ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ NH ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ NH ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸੇਬ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਡੁੱਬ ਗਈ (ETV Bharat)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ NH ਫਿਰ ਠੱਪ

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਯੋਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯਾਦਵੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡੋਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਿਲ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ NHAI ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।'

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਐਨਐਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਬੰਦਗੋਭੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਐਨਐਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਬੰਦਗੋਭੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਡਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁੰਤਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੰਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਐਨਐਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲੂ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜਨ।'

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਉੱਪਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਉੱਪਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗਨਵੀ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾਬੀਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਰਾਬੀਸ਼ ਦੇ ਦਯੋਥੀ, ਕੋਲ, ਮੁਨੀਸ਼, ਕਸਾਪਥ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਇਆਓ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕੁੱਲੂ (ETV Bharat)

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਮਸਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਸੜਕ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਲਾਨੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਆਏ ਅਜੈ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਮਨਾਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕੁੱਲੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ (ETV Bharat)

ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਟੋਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਜਾਰ, ਮਨਾਲੀ, ਨਾੱਗਰ, ਮਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪਾਟਲੀਕੁਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਟਲੀਕੁਹਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਢੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

Disaster in Himachal: More than 5,500 km of roads and 70 bridges damaged, crisis looms
ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 41,202 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 34,917 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2,519 ਪੁਲ ਅਤੇ 36,763 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਾਸ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਡਰੇਨੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 17,882 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,778 ਨੂੰ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2104 ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 68 ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

