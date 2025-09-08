ETV Bharat / bharat

'ਫੁਲੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ' ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ! ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। X 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਪੰਚਾਇਤ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੁਲੇਰਾ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

"ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੁਲੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ- ਭਾਰਦਵਾਜ: "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੁਲੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਫੁਲੇਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।"

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ" । ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਇਹ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?"।

ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ: ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ "ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਫੂਲੇਰਾ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹਨ।

