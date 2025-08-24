ETV Bharat / bharat

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ KA RASHIFAL

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ...

TODAY HOROSCOPE
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 24, 2025 at 5:34 AM IST

3 Min Read

ਮੇਸ਼ (ARIES) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) : ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਕਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਥੁਨ (GEMINI) : ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤੇਜਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਰਕ (CANCER) : ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕਲਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ (LEO) : ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਿਤ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ (VIRGO) : ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰਵਈਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ (LIBRA) : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਨੁ (SAGITTARIUS) : ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ?

ਮਕਰ (CAPRICORN) : ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੋ।

ਕੁੰਭ (AQUARIUS) : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਨ (PISCES) : ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਹਰੇਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੇਸ਼ (ARIES) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) : ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਕਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਥੁਨ (GEMINI) : ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤੇਜਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਰਕ (CANCER) : ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕਲਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ (LEO) : ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਿਤ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ (VIRGO) : ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰਵਈਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ (LIBRA) : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਨੁ (SAGITTARIUS) : ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ?

ਮਕਰ (CAPRICORN) : ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੋ।

ਕੁੰਭ (AQUARIUS) : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਨ (PISCES) : ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਹਰੇਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPEਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲRASHIFALHOROSCOPEAAJ KA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.