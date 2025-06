ETV Bharat / bharat

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ KA RASHIFAL 22TH JUNE 2025

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ( Etv Bharat )

Published : June 22, 2025 at 4:53 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 6:09 AM IST

ਮੇਸ਼ (ARIES) : ਅੱਜ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) : ਇਹ ਲੰਬੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਡਾਲਰ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਸਤ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਿਥੁਨ (GEMINI) : ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਰਕ (CANCER) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਾਓਗੇ। ਸਿੰਘ (LEO) : ਅੱਜ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕੰਨਿਆ (VIRGO) : ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

