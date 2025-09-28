ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : September 28, 2025 at 6:45 AM IST
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 28 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ (ਕਾਰਤੀਕੇਯ) ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਬਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
- ਦਿਨ: ਐਤਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
- ਯੋਗ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:29 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 11:57 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 10:02 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 17:00 ਤੋਂ 18:30 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 12:30 ਤੋਂ 14:00 ਤੱਕ
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਯੇਸ਼ਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 16:40 ਤੋਂ 30:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਸ਼ਾਮ 17:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 18:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।