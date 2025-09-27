ETV Bharat / bharat

27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਸਕੰਦ ਸ਼ਸ਼ਠੀ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ) ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:03 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਸ਼ਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

AAJ KA PANCHANG 27TH SEPT 2025
27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2025 at 6:36 AM IST

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੁੰਦਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੰਦ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਹੈ। ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:03 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 27 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  • ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  • ਯੋਗਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
  • ਕਰਨ: ਬਲਵਾ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6:29 ਸਵੇਰੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:31 ਸ਼ਾਮ
  • ਚੰਦਰਮਾ: ਸਵੇਰੇ 11:01
  • ਚੰਦਰਮਾ: ਰਾਤ 9:15
  • ਰਾਹੂ ਕਾਲ: ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਯਮਗੰਧਾ: 14:00 PM ਤੋਂ 15:30 ਸ਼ਾਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:20 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 16:40 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਸਮੇਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

