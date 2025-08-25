ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ, 2025, ਸੋਮਵਾਰ, ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਾਧਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ 25 ਅਗਸਤ
ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ
ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ
ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾ ਫੱਗਣੀ
ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ
ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 06:19 AM
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 07:03
ਚੰਦਰਮਾ: 07.39 AM
ਚੰਦਰਮਾ: 08.01 PM
ਰਾਹੂ ਕਾਲ: 07:54 ਤੋਂ 09:30 ਤੱਕ
ਯਮਗੰਡ: 11:05 ਤੋਂ 12:41 ਤੱਕ
ਨਕਸ਼ਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਫਾਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 07:54 ਤੋਂ 09:30 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਾਰਜ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।