ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ - AAJ DA PANCHANG

ਭਾਦਰਪਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
Published : August 15, 2025 at 6:37 AM IST

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਪੰਚਾਂਗ 15 ਅਗਸਤ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  • ਯੋਗ: ਗੰਡ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਵਿਨੀ
  • ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਰਕ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 06:15 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:12 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 10.46 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 11.53 ਵਜੇ(16 ਅਗਸਤ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 11:06 ਤੋਂ 12:43 ਤੱਕ
  • ਯਮਗੰਡ: 15:58 ਤੋਂ 17:35 ਤੱਕ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13.2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਇਲਾਜ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 11:06 ਤੋਂ 12:43 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

