ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਭਾਦਰਪਦ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ - AAJ DA PANCHANG

ਭਾਦਰਪਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਨੀਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2025 at 6:37 AM IST

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਤੁਰਥੀ ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 06.35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (14 ਅਗਸਤ) ਸਵੇਰੇ 04.23 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।

  • ਪੰਚਾਂਗ 13 ਅਗਸਤ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  • ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  • ਯੋਗ: ਧ੍ਰਿਤੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਭਾਦਰਪਦ
  • ਕਰਨ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੀਨ
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਰਕ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 06:14 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:13 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 08.59 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 08.38 ਵਜੇ (14 ਅਗਸਤ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:44 ਤੋਂ 14:21 ਤੱਕ
  • ਯਮਗੰਡ: 07:52 ਤੋਂ 09:29 ਤੱਕ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਭਾਦਰਪਦ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਹੀਰਬੁਧਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਣ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ।

ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 12:44 ਤੋਂ 14:21 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

