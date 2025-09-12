ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਭਰਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅਸ਼ਵਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਰੀਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 6:40 AM IST

2 Min Read
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਤਿਗਾਈ ਹੈ।

  • 12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  • ਯੋਗ: ਵਿਘਾਟ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਭਰਨੀ
  • ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾ: ਸਵੇਰੇ 06:24 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:46 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾ: ਰਾਤ 09.29 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 10.53 ਵਜੇ (13 ਸਤੰਬਰ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 11:03 ਤੋਂ 12:35
  • ਯਮਗੰਡ: 15:41 ਤੋਂ 17:13

ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਕੰਮ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 11:03 ਤੋਂ 12:35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

