ਮੇਸ਼- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਘੱਟ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮਿਥੁਨ- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਿਆਨਕ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਅੱਜ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੰਘ- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਗਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਗਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਕਰ-ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਰਥਹੀਣ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁੰਭ- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੀਨ- ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ।