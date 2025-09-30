ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : September 30, 2025 at 7:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ
ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
ਯੋਗ: ਸ਼ੋਭਨ
ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮੂਲ
ਕਰਨ: ਬਾਵਾ
ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਧਨੁ
ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 6:30 AM
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 6:28
ਚੰਦਰਮਾ: 1:42 PM
ਚੰਦਰਮਾ: ਰਾਤ 11:52
ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 15:28 ਤੋਂ 16:58 ਤੱਕ
ਯਮਗੰਡ: 10:59 ਤੋਂ 12:29 ਤੱਕ
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨੈਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਿਛੋੜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਸਮੇਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:28 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:58 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।