ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ 19 ਅਗਸਤ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ - PANCHANG 19 AUGUST

ਭਾਦਰਪਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (CANVA)
Published : August 19, 2025 at 7:43 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ 19 ਅਗਸਤ, 2025, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼ਕਰ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

19 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  3. ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
  5. ਯੋਗ: ਵਰਜ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਆਦਰਾ
  7. ਕਰਣ: ਬਲਵ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਿਥੁਨ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:17:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:09:00 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਦੇਰ ਰਾਤ 02:29:00 (20 ਅਗਸਤ)
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 04:18:00 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:56 ਤੋਂ 17:32 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 11:06 ਤੋਂ 12:43 ਤੱਕ

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਅਰਦ੍ਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ 15:56 ਤੋਂ 17:32 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

