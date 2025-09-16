ETV Bharat / bharat

16 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਵਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

16 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (ETV Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

September 16, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ 2025, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਂਗ 16 ਸਤੰਬਰ

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081

ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ

ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ

ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ

ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ

ਯੋਗ: ਵਾਰਿਆਣ

ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਰਦਰਾ

ਕਰਨ: ਵਣਿਜ

ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਿਥੁਨ

ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਿੰਘ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: ਸਵੇਰੇ 06:26 ਵਜੇ

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 06:42 ਵਜੇ

ਚੰਦਰਮਾ: ਦੇਰ ਰਾਤ 01.27 ਵਜੇ (17 ਸਤੰਬਰ)

ਚੰਦਰਮਾ: 03.07 ਵਜੇ

ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 15:38 ਤੋਂ 17:10 ਤੱਕ

ਯਮਗੰਡ:: 11:02 ਤੋਂ 12:34 ਤੱਕ

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ 15:38 ਤੋਂ 17:10 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

