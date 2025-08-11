ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਯਾਨੀ 11 ਅਗਸਤ, 2025, ਸੋਮਵਾਰ, ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਅਤਿਗੰਡ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ
- ਕਰਣ: ਗਰ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਰਕ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:14 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 19:15:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 20:28:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:35:00 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:51 ਤੋਂ 09:29 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 11:06 ਤੋਂ 12:44 ਤੱਕ
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਰਾਹੂ ਕਾਲ 07:51 ਤੋਂ 09:29 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।