UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ

UIDAI ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

AADHAAR CARD BIG NEWS
ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ (Getty Images)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 5, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (MBU-1) ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ

ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ ਪੈਟਰਨ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (MBU-1) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (MBU-2) ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ 125 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ UIDAI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5-7 ਅਤੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ MBU ਅੱਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ₹125 ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UIDAI ਨੇ ਹੁਣ 5-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਹੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

UIDAI ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

UIDAIAADHAAR CARD UPDATEAADHAAR CARD CHILDRENਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇAADHAAR CARD BIG NEWS

