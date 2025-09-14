ਔਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚੇ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਣੇਪਾ ਸੀ।
Published : September 14, 2025 at 4:11 PM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਸਿੰਘ ਨਾਨਾ ਪਾਟਿਲ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਦੇਸਾਈ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਸਰਾਮ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੀਲਮ ਕਦਮ, ਡਾ. ਦੀਪਾਲੀ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਸਵਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 1200 ਤੋਂ 1600 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪਹਿਲੇ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ
ਪਹਿਲੀ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ (ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ) ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਯੁਵਰਾਜ ਕਾਰਪੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।