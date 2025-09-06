ETV Bharat / bharat

5.2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 5.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

5KG 200GRAM BABY BORN
5.2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ (ETV Bharat)
ਜਬਲਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 5.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਸਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਂਝੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਨੰਦ ਚੌਕਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ।

5.2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ

ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 5.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"

5KG 200GRAM BABY BORN
ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ (ETV Bharat)

'ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ'

ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ SNCU ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇੇ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

'2.8 ਤੋਂ 3.2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ'

ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 2.8 ਤੋਂ 3.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 2.7 ਤੋਂ 3.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

5KG 200GRAM BABY BORN
ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ (ETV Bharat)

ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ 5.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2021 ਵਿੱਚ, ਮੰਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

5KG 200GRAM BABY BORN
ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ (ETV Bharat)

ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ

ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

