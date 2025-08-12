ਬਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਔਰਤ
ਕੇਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੋਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। 30 ਸਾਲਾ ਪਿੰਕੀ ਚੰਦੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਅਕੋਡਾ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ 7 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਧੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਾਮਨ ਕਰੇਟ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਾਮਨ ਕਰੇਟ ਸੱਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿੰਕੀ ਚੰਦੇਲ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੋਦਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਲਿਤ ਮੀਣਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹੋਦਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।