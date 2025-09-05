ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖ਼ਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ - TEACHER IN EVERY HOUSE OF BIHAR
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 5, 2025 at 6:09 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਿਤਾ ਪਰਵਾਹ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਰਮਾਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਰੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 700 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 130 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ।
1955 ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਲ ਗੱਲ 1955 ਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੂਨਵਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 100 ਉੱਠ-ਬੈਠ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੂਨਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਮੁਨਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਵੀਰੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਨਵਾ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ?
ਮੂਨਵਾ ਦੇਵੀ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੂਨਵਾ ਦੇਵੀ ਤਾੜੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ ਦੇ ਰੰਗਲਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਨਵਾ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁਨਵਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?" ਮੂਨਵਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਬੱਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੂਨਵਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਨਵਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ
ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਮਨੂ ਯਾਦਵ, ਸੁਖਲਾਲ ਪਾਸਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਲਾਲ ਪਾਸਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ
ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਜਵਾਈ, ਪੋਤਾ, ਪੋਤੀ, ਭਤੀਜਾ, ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਿਹੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂੰਹ, ਧੀ ਅਤੇ ਪੋਤਾ, ਭਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਧਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਰੀ ਅਰਪਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਟੀਆਰ 1 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ
ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 5-5 ਅਧਿਆਪਕ
9 ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਲਈਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ
ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੁਪਤਾ, ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੱਧ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੌਹਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
''ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਵਾ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।'' - ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਧਿਆਪਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
''ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' - ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣ ਗਈ।
25 ਸਾਲਾ ਰਵੀ ਪਾਠਕ ਅਤੇ 35 ਸਾਲਾ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'' ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।''
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਿਲਈਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਸੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
''ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।'' - ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ