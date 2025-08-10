Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ - WOMAN RAPED BY TANTRIC

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

WOMAN RAPED ON MOVING BUS BY TANTRIC USING BLACK MAGIC ACCUSED ARRESTED IN SURAT
ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read

ਸੂਰਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੋਟਾਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਿਤਾ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਰਸਮ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਅਡਾਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਬੋਟਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਢੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਚਿਰੋਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੰਗਾਰਾਮ ਰਾਮਚਰਨਦਾਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰਸਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵਨਗਰ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸਮ ਕਰਵਾਈ।

ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੰਗਾਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੰਗਾਰਾਮ ਰਾਮਚਰਨਦਾਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ

ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੂਰਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੋਟਾਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਿਤਾ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਰਸਮ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਅਡਾਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਬੋਟਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਢੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਚਿਰੋਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੰਗਾਰਾਮ ਰਾਮਚਰਨਦਾਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰਸਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵਨਗਰ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸਮ ਕਰਵਾਈ।

ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੰਗਾਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੰਗਾਰਾਮ ਰਾਮਚਰਨਦਾਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ

ਅਡਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT WOMAN RAPEDਕਾਲਾ ਜਾਦੂਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰGUJARAT RAPE NEWSWOMAN RAPED BY TANTRIC

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.