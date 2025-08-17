ETV Bharat / bharat

ਦੁਰਲੱਭ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ - TIGER AND PEACOCK IN CORBETT PARK

ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬਾਘ ਅਤੇ ਮੋਰ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ

TIGER AND PEACOCK IN CORBETT PARK
ਕੋਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਾਘ ਅਤੇ ਮੋਰ (Rakesh Bhatt, Nature Guide)
Published : August 17, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 8:05 PM IST

ਰਾਮਨਗਰ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਢੇਲਾ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਗਾਈਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੌਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ (Rakesh Bhatt)

ਕੁਦਰਤ ਗਾਈਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਭੱਟ, ਜਿਸਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਗਾਈਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਭੱਟ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

"ਇਹ ਪਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।" - ਰਾਕੇਸ਼ ਭੱਟ, ਨੇਚਰ ਗਾਈਡ

ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਘ, ਹਾਥੀ, ਚੀਤੇ, ਰਿੱਛ, ਹਿਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬਾਘ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਗਮ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TIGER AND PEACOCK IN CORBETT PARK
ਕੋਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਾਘ ਅਤੇ ਮੋਰ (Rakesh Bhatt, Nature Guide)

ਦੁਰਲੱਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲੱਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰਬੇਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਘ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

