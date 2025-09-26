ETV Bharat / bharat

ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ ਚਿਕਨ ਕੜੀ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲੱਗੀ

ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਕੜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਗੇ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।

KALLAKURICHI MURDER CASE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
Published : September 26, 2025 at 6:23 PM IST

ਕਾਲਾਕੁਰੀਚੀ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਲਾਕੁਰੀਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਲਾਕੁਰੀਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਵਰਾਇਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਪੁਪੁਥੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਮੇਲਮਾਦੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਲਈ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੂਕਿਆ

ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੂਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਿਆਲੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕੱਲਾਕੁਰਿਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।

