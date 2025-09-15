ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Published : September 15, 2025 at 9:04 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (13 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ
ਮੋਨਾ (ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਿਨੀ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ: ਪੰਕਜ ਬਾਗੜੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁੰਡਾ ਬਿਡਕਰ ਉਸਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੋਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੋਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 'ਮੋਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਟੀਬੋਰੀ-ਭੰਡਾਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ।' ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਡਕਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਸ਼ਾ ਕੋਂਡਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਐਮਆਈਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਕੁਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਸ਼ਾ ਕੋਂਡਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ਼ਾ ਕੋਂਡਲਕਰ ਨੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਸ਼ਾ ਕੋਂਡਲਕਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਿਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਂਡਲਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ, 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਕੁੜੀ
ਲੜਕੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਡਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਿਨੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ, ਵਰੂਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧੀ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਜਵਾਈ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਖੇਤਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਹੁਮਨੇ, ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।"
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।