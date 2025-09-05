ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੂਜਾ

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : September 5, 2025 at 7:18 PM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ਸਾਂਗਲੀ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਲਵਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਗੋਟਖਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ
ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
1961 ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ
1961 ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਤਖਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਝੁੰਝਰ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਨਵਾਂ ਝੁੰਝਰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ' ਰਾਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1961 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਰਤੀ
ਨਿਊ ਝੁੰਝਰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਟਖਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1961 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1980 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੰਡਾਲ
ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊ ਝੁੰਝਰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਜਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਣੇਸ਼ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਟਖਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
2009 ਵਿੱਚ ਸਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਟਖਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।