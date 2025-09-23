ETV Bharat / bharat

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ 13 ਸਾਲਾ ਅਫਗਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ

ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Afghan boy arrived in Delhi from Kabul
13 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ? (AI Generate ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2025 at 10:43 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਮ ਏਅਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ।

ਲੜਕਾ ਕੁੰਦੁਜ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ

ਜਦੋਂ ਕੈਮ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ (RQ-4401) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕੁੰਦੁਜ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ 94 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੈਮ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ (ਆਰਕਿਊ-4402) 'ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮ ਏਅਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਆਰਕਿਊ 4401 ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 94 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:46 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:20 ਵਜੇ ਉਤਰੀ।

ਉਹ ਪਹੀਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਨਵੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੀਏ ਦੇ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਕੈਪਟਨ ਮੋਹਨ ਰੰਗਨਾਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ 30,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਮਾਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

