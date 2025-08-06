ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ) ਮਤਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Uttarakhand | Army personnel are conducting a search and rescue operation after a massive mudslide hit Dharali in Harsil
'9 ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ'
ਉੱਤਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ 2 ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੇ ਹਰਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।'
#MudslideReliefOperations#HADR
Update: 📍 Landslide at Dharali, Uttarakhand
05 August 2025
A landslide struck near Dharali village, approximately 4 km from the Indian Army Camp at Harshil, at around 1:45 PM today.
Responding with urgency, the #IndianArmy swiftly mobilised…
'ਮੌਸਮ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ'
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Uttarakhand | Portion of a road collapses at Maniri in Uttarkashi, restoration work underway
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ:
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ੀਲ ਨੇੜੇ ਧਾਰਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਕਲਾ ਨੇੜੇ ਰੀਕੋ ਰਾਡਾਰ ਨਾਲ 7 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
#HADR
Update: 📍 Landslide at Dharali, Uttarakhand
06 August 2025
•Over 70 individuals have been rescued so far.
•Two additional rescue and relief columns have been mobilised to Gangotri and Dharali.
•Earth-moving equipment has ben deployed to open road axis from Harshil…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੂਰਾ ਧਾਰਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।'
#WATCH | Uttarkashi: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "The entire Dharali has been completely hit by the disaster, and after yesterday's incident, debris has come there in several phases. I went there today and met the people, talked to them and took information about the…
ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 190 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੜਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ,ਸੀਐੱਮ
Uttarkashi cloudburst incident | The Indian Air Force has swung into action in response to the flash flood in Harsil, which has isolated the valley. Mi-17s and ALH Mk-III, at Bareilly, are on high alert and An-32s, C-295s, from Agra, have landed at Dehradun for the mission in the…
ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ:
ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ MI-17 ਅਤੇ ALH Mk-III ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ An-32 ਅਤੇ C-295 ਜਹਾਜ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਔਕੜ:
ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ।
हर्षिल, धराली आपदा प्रभावितों हेतु राहत व बचाव कार्य निरंतर जारी है । आर्मी के 11 घायल जवानों को एयर लिफ्ट कर आई0टी0बी0पी0 मातली पहुंचाया गया है।#RescueUpdate #Dharali
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1.45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਰਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਾਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 150 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।