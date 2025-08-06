Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ 9 ਫੌਜੀ ਲਾਪਤਾ, 11 ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰ ਲਿਫਟ - UTTARKASHI DISASTER

ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

UTTARKASHI DISASTER
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ 9 ਫੌਜੀ ਲਾਪਤਾ (Photo- Indian Army)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ) ਮਤਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'9 ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ'

ਉੱਤਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ 2 ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੇ ਹਰਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।'

'ਮੌਸਮ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ'

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ:

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ੀਲ ਨੇੜੇ ਧਾਰਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਕਲਾ ਨੇੜੇ ਰੀਕੋ ਰਾਡਾਰ ਨਾਲ 7 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੂਰਾ ਧਾਰਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।'

ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 190 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੜਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ,ਸੀਐੱਮ

ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ:

ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ MI-17 ਅਤੇ ALH Mk-III ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ An-32 ਅਤੇ C-295 ਜਹਾਜ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਔਕੜ:

ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1.45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਰਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਾਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 150 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ) ਮਤਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'9 ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ'

ਉੱਤਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ 2 ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੇ ਹਰਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।'

'ਮੌਸਮ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ'

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਧਾਰਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ:

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ੀਲ ਨੇੜੇ ਧਾਰਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਕਲਾ ਨੇੜੇ ਰੀਕੋ ਰਾਡਾਰ ਨਾਲ 7 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੂਰਾ ਧਾਰਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।'

ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 190 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੜਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ,ਸੀਐੱਮ

ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ:

ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ MI-17 ਅਤੇ ALH Mk-III ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ An-32 ਅਤੇ C-295 ਜਹਾਜ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਔਕੜ:

ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1.45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਰਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਾਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 150 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ARMY SOLDIERS MISSINGUTTARKASHI CLOUDBURSਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਾਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਹਾਦਸੇ ਚ ਫੌਜੀ ਲਾਪਤਾUTTARKASHI DISASTER

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.