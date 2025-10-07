ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੱਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਗਲਵਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat / bharat

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

Horoscope for October 7, 2025
ਮੰਗਲਵਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 7, 2025 at 5:49 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਯੋਗੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਰਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੋ! ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਝ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਭਾਗ ਥਕਾਵਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

