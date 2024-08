ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝਰਨੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 'ਚ ਫਸੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਬਚਾਈ ਜਾਨ - KASHISH WATER FALL

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ - How Much Water in a Day