ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2025

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਔਪਚਾਰਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ! ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਹੋ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੇ ਫੁਰਤੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਦਿਖਣ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ - ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਜੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ, ਅਤੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਸਿਤਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬ੍ਰੋਸ਼ੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂਚੋ। ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ।

