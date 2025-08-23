ETV Bharat / bharat

ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 2 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ - E RICKSHAW DRIVER MURDER CASE

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

E RICKSHAW DRIVER MURDER CASE
ਗੁਛੁਪਾਣੀ ਸੁਪਾਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (Etv Bharat)
Published : August 23, 2025 at 4:14 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੁਛੁਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਹੂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਬੀਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ

ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਮੇਹੂਵਾਲਾ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਬੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਬੀਰ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਈਸ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਰਈਸ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਰਵੀ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਈਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੇਹੂਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤੀ ਦੀ ਕਤਲ

27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਅਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੈ ਗਏ। 28 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਛੁਪਾਨੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ISBT ਤੋਂ ਗੁਛੁਪਾਨੀ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਵੀ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਔਰਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗੁਛੁਪੰਨੀ ਚੌਕ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟਾਟਾ ਮੈਜਿਕ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਈਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।

30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਤੇਲਪੁਰ ਮੇਹੂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗੁਛੂਪਾਨੀ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ 5 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਲੂਪੁਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਅਰਵਿੰਦ ਕਪਿਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ

ਤਿੰਨ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਬੀਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਰਵੀ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਰਈਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਰਸ਼ਦ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਬੀਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਈਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬੀਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਰਈਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

