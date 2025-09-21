ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Published : September 21, 2025 at 5:02 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੂਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋਗੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈੱਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੋਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ - ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਓਨਾ ਬੇਜਾਨ ਅਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਉਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਆਮ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ।