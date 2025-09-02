ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - 2 SEPTEMBER 2025 RASHIFAL

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

2 SEPTEMBER 2025 RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2025 at 4:35 AM IST

3 Min Read

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਹੋ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਡਭਾਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਪਾਓ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਦਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਘਟਨਾਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਦੋੜੋਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਣ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਦੁਰੇਡਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਰਚੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲRASHIFALAAJ KA RASHIFALTODAY HOROSCOPE2 SEPTEMBER 2025 RASHIFAL

