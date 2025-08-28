ETV Bharat / bharat

ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, 14 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਜ਼ਖਮੀ - MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING

ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING
ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2025 at 6:48 AM IST

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ (ਏਪੀ) - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

'ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ'

ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਓਹਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ, ਐਨਾਨਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।'

ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

'ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ'

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੌਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਲਡਰਨ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਨੇਪਿਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

1923 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਏ।

