ਮੇਸ਼ (ARIES) : ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) : ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ (GEMINI) : ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਹਉਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਕਰਕ (CANCER) : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੁਭਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੰਘ (LEO) : ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ! ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ, ਅੱਜ ਦੋਨੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ (VIRGO) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ (LIBRA) : ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਆਦ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਖੇ ਗਏ ਹਰ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਛਲ-ਕੂਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧਨੁ (SAGITTARIUS) : ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ! ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਬਨਾਵਟੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਕਰ (CAPRICORN) : ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ।
ਕੁੰਭ (AQUARIUS) : ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਮੀਨ (PISCES) :ਇਹ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸ ਊਰਜਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।