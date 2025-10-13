ETV Bharat / bharat

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹੀਆ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਰੇਸਰ

ਸ਼੍ਰੇਆ ਮਨਾਲੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

india first female formula 4 racer Shreya
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਰੇਸਰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹਿਆ ((PIC CREDIT: @SHREYA LOHIA FACEBOOK))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 13, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read
ਮੰਡੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਪੋਰਟਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਰੇਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਟਿੰਗ ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਿਤੇਸ਼ ਲੋਹੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

india first female formula 4 racer Shreya
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਰੇਸਰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹਿਆ ((PIC CREDIT: @SHREYA LOHIA FACEBOOK))

2024 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਲੈਕ ਬਰਡਜ਼ ਟੀਮ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ F4 ਰੇਸਰ ਬਣੀ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। 2023 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

female formula 4 racer Shreya
17 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹੀਆ ((PIC CREDIT: @SHREYA LOHIA FACEBOOK))

2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੇਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਆ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਰੇਸਿੰਗ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਿਤੇਸ਼ ਲੋਹੀਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ, ਵੰਦਨਾ ਲੋਹੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

formula 4 racer Shreya
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਰ ਰੇਸਰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹੀਆ ((PIC CREDIT: @SHREYA LOHIA FACEBOOK))

ਸ਼੍ਰੇਆ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਿਤੇਸ਼ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਾਲੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਨ (F1) ਮੋਟਰਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਗਭਗ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਗਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ (F4) ਰੇਸਿੰਗ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਉੱਚ ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। F4 ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ F1 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ F4 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ F1 ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

