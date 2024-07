ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦਾ 111ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ - PM Modi Mann Ki Baat 111th episode

ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਐਕਟਿਵ; ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ - Rain drains are not being cleaned