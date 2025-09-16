ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ 11 ਸਾਲਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਮਾਰਿਆ।
ਚਿਤੂਰ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੰਗਨੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੰਗਨੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?