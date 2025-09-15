ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਫਸਲ ਪੀਲੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਝੁਲਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਫਸਲ ਪੀਲੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਝੁਲਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ...
Published : September 15, 2025 at 8:49 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।
'ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ'
ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਲ ਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟਿੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੀਏਯੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ -
- ਪੇਕਸਾਲੌਣ 94 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦਵਾਈ 400 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਇਮੈਜ਼ਿਨ 300 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਚੈੱਸ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਡੋਮੀਨੇਟ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਊ ਲਾਲਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
"ਟਿੱਡਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਿੱਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਲ ਜੋਤ, ਮਾਹਿਰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਂ ਬਣਾਓ ਦਵਾਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਡਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਿੱਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਦਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।