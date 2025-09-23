ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ; 50 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ?

ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ; 50 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ...
Published : September 23, 2025 at 5:24 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਰੋਗ (ਵਾਇਰਸ) ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਨੰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ 50 ਫੀਸਦ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।"
"ਇਹ ਰੋਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਦੇ ਨਿਸਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਨਿਸਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਡੋਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਦੀ ਵਰਗਾ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿਕਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਲਗਾਏ ਹਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।" - ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਹਲਦੀ ਰੋਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1000 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
"ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਪਰੇਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਭੂਰੇ ਟੇਢੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" - ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਝੋਨਾ ਨਿਸਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਨਿਸਰਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ।
"ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ
ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।