ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 18, 2025 at 3:37 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
'ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ'
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।" -ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
'ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ'
ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ?
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੋ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਜੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।"
"ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
'ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ'
ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 31500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46500 ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PKVY ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 31500 ਦੀ ਮਦਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੁੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। -ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
'ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ'
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ'
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਵਿਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਚਾਰ, ਜੈਵਿਕ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਆਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 745 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ) ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਲਈ 557 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ) ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ'
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 4810 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ 3133 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ 3361ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ) ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਈ 3065 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ), ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲਈ 2803 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ), ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ 675 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ), ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 750 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 3175 ਲੱਖ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 2509 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਭਿਾਵਿਤ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।