ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

cotton crop at rates below MSP
ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ (Etv bharat)
Published : September 27, 2025 at 7:10 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ਼ੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇੇ ਭਾਅ ਵੇਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ (Etv bharat)


ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

cotton crop at rates below MSP
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (Etv bharat)

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਚਾਹੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।'

Farmers in deficit
ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ (Etv bharat)

ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ (Etv bharat)

7710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ


ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਮੀਟਰ ਟਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 8 ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਨਮੀਂ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੀਂ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ 'ਤੇ 7710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8% ਨਮੀਂ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।'

Cotton under the attack of pink caterpillar
ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਰਮਾ (Etv bharat)
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰਕਬਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 1,25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 4.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.68 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2. 52 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਦਾ-ਘੱਟਦਾ 2023-24 'ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਘੱਟ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ 'ਤੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

COTTON CROP AT RATES BELOW MSPCOTTON FARMINGਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਰਮਾPURCHASING COTTON CROP IN MARKETS

