ETV Bharat / agriculture

ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Wheat sowing
ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 7, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ

ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਇੰਚ ਤੱਕ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਕਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਚਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ-ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰਖ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੀਵ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਣ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਤਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਖ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਣਕ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ 7-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

WHEAT SOWINGਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀPUNJAB FLOOD AFFECTED FARMERSਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈPUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਾਰਾ ਦਿਨ AC ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ !

ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ

2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਲਈ ਕਰੋ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.