ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 2:01 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ/ਖੰਨਾ: ਸੰਗਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

''ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦਾ ਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' - ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ–ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੇਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ 2600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3200 ਰੇਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'' - ਕਿਸਾਨ

ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਸਮੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ (ETV Bharat)

''ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।'' - ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ

30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 7–8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਸਡੀਐਮ ਖੰਨਾ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ (ETV Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਖੰਨਾ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।'' ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

