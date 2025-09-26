ETV Bharat / agriculture

ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਟਰ

ORGANIC FARMING IN PAKHOWAL VILLAGE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 5:36 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 5:55 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਏਕੜ ਦੇ ਕੁਲਰਾਜ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ (Etv Bharat)

ਫਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੈਗਨ ਫਲ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਮੁਨ, ਫਾਲਸਾ ਆਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Organic farming in Ludhiana
ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

"ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ।"- ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ

Organic farming in Ludhiana
ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (Etv Bharat)

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਮਐਸਸੀ ਆਈਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Organic farming in Ludhiana
ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਡੋਕਟ (Etv Bharat)

ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਗ ਵਿਊ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਊ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਇਡਲੀ ਮਿਕਸ, ਪੋਹਾ, ਬਿਸਕੁਟ, ਨਿਊਡਲ, ਗੁੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੈਮ, ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਆਮ ਪਾਪੜ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਪਾਊਡਰ ਆਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਸੀਫੈਟ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

"ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।" -ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ

Organic farming in Ludhiana
ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (Etv Bharat)

ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅਮਰੂਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

Organic farming in Ludhiana
ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

'ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ'

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।"- ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ

Organic farming in Ludhiana
ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (Etv Bharat)

ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ

ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਮੋਤੀ, ਕਾਲੀ ਕਣਕ, ਬੰਸੀ, ਸ਼ਰਬਤੀ, ਚਪਾਤੀ ਨੰਬਰ ਵਨ, ਸੁਜਾਤਾ ਅਤੇ 306 ਵਰਾਇਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਆਮ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਫਸਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।

Organic farming in Ludhiana
ਆਮ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਸਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦ

ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ, ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

Organic farming in Ludhiana
ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (Etv Bharat)

ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ M.Sc. IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੈਂਕਿਗ ਸੈਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰ੍ਹੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

"ਮੈਂ M.Sc. IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੈਂਕਿਗ ਸੈਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।"- ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ

Organic farming in Ludhiana
ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਫਸਲ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਫਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਸੀਫੈਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਵਾਕੇ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।


Last Updated : September 26, 2025 at 5:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀWOMAN FARMER RUPINDER KAURPUNJAB AGRICULTUREORGANIC FARMING IN PAKHOWAL VILLAGEORGANIC FARMING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਣ! ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.