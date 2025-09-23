ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...
Published : September 23, 2025 at 7:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲਾ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਇਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ 20 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਬੀਚ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਬਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਸਕਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੇਵੀਕੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।"