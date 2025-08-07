ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
"ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭੀਮੰਨਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ?"
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 600 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ
- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
- MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ
- ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
- 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ
- 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
- ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ
- 2003 ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ
- ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ
- ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਗ