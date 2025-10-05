ETV Bharat / agriculture

'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਕੱਢਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 5, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ' ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਚੁਕੱਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਲਸੀ "ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ'

ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜੋ ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਯੋਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ।

